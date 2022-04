Der Zeitzer Nudelkönig war beim Zwieback schneller als „Brandt“

Max Emmerling machte die Nudel- und Zwieback-Herstellung in Deutschland populär. Wer der visionäre Unternehmer eigentlich war.

Zeitz/MZ - Nudeln, Pasta und Spaghetti genießen unbeeindruckt allen Wandels in der Ernährungsindustrie Hochkonjunktur: In Zeiten der Coronavirus-Pandemie entdeckten die Deutschen und ihre europäischen Nachbarn scheinbar über Nacht Teigwaren als ein Lebensmittel neu, das rein psychologisch betrachtet neben seinem Nährwert, über den sich Wissenschaftler allerdings allzu gern streiten, für Verlässlichkeit und vielfältige Zubereitung steht. Anders sind die bisweilen leergekauften Regale in den Supermärkten wohl nicht zu erklären gewesen.