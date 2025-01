Im Zeitzer Ortsteil brannte es am späten Sonntagabend. Wie hoch die Polizei den Schaden einschätzt.

Der Klassiker: Brennende Kerze im Weihnachtsgesteck löst in Wildenborn Feuer aus

Wildenborn/MZ. - Im Zeitzer Ortsteil Wildenborn brannte es am Sonntag gegen 23 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Nach dem, was bislang bekannt ist, heißt es von der Polizei, ging das Feuer von einem unbeaufsichtigten Weihnachtsgesteck mit brennender Kerze aus.