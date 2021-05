Der Enforcement-Trailer: Hightech-Blitzer macht im Landkreis Jagd auf Raser

Die Autobahnpolizei Weißenfels ist um einen fleißigen Helfer auf der Jagd nach Temposündern reicher. Denn seit Ende Mai ist auf den Autobahnen im Bereich des Weißenfelser Autobahn-Polizeireviers im Süden Sachsen-Anhalts ein sogenannter Enforcement-Trailer im Einsatz.



Enforcement-Trailer sieht aus wie Müllcontainer

Das ist ein teilstationäres Gerät zur langfristigen und permanenten Geschwindigkeitsüberwachung. Derzeit ist das Gerät, das viele als Superblitzer bezeichnen, seit Tagen im Baustellenbereich der Autobahn 9 in Fahrtrichtung Berlin in Höhe der Raststätte Osterfeld aktiv.

Auf den ersten Blick ähnelt der Autofahrerschreck eher einem Müllcontainer oder einem achtlos am Straßenrand abgestellten Hänger. Doch der zweite Blick könnte für Autofahrer teuer werden. Dann nämlich, wenn sie an dem vermeintlich harmlosen Gegenstand mit mehr als den dort zurzeit erlaubten 60 Kilometern pro Stunde vorbei fahren.



Enforcement-Trailer effizienter als herkömmliche Geschwindigkeitsmessungen

Denn so schlicht und unscheinbar wie der Anhänger wirkt, ist er bei weitem nicht. Rund um die Uhr kann die High-Tech-Radarfalle Raser registrieren. „Das Teil ist mit Batterien bestückt, kann den Verkehr autark 24 Stunden am Tag überwachen, mehrere Tage am gleichen Ort stehen und ist damit effizienter als herkömmliche Geschwindigkeitsmessungen“, erklärt Veit Richter, Sprecher der Weißenfelser Autobahnpolizei.

An Unfallschwerpunkten, Hauptverkehrsachsen, Baustellen - überall dort, wo Tempolimits gelten, aber eine mobile Überwachung der Geschwindigkeit schwierig oder aber für die Polizisten zu gefährlich ist, könnte der Superblitzer die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit überwachen. Aber auch die herkömmlichen Methoden der Geschwindigkeitsüberwachung durch die Polizei würde es weiterhin geben, so Richter.



Daten werden elektronisch an die Bußgeldstellen übermittelt

Und in der kurzen Einsatzzeit des Superblitzers an verschiedenen Messstellen auf der A 9 sowie der A 38, die die Weißenfelser Autobahnpolizisten nutzen, hat das neue Messgerät auch schon ganze Arbeit geleistet. Denn bis jetzt hat der Tarnblitzer knapp 11.000 Geschwindigkeitsüberschreitungen bei insgesamt etwas über einer Millionen gemessener Fahrzeuge registriert.



Die Daten werden elektronisch an die Bußgeldstellen übermittelt. „Uns geht es vor allem darum, die Normakzeptanz innerhalb der Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Wenn uns das gelingt, haben wir doch viel für die Verkehrssicherheit getan und das wäre ein Erfolg“, sagt Richter.

Neben dem Weißenfelser Gerät wurden drei weitere Supermessgeräte angeschafft

Im Vorjahr jedenfalls konnten die Weißenfelser ein solches High-Tech-Blitzgerät schon einmal für vier Wochen auf der A 9 testen. „Und das mit Erfolg“, sagt Veit Richter, ohne genauer auf die Ergebnisse einzugehen. In einigen Bundesländern wie Brandenburg und Hessen habe man mit dem hochmodernen Messgerät schon seit einigen Jahren gute Erfahrungen im Kampf gegen Raser gemacht.



Und auch das Land Sachsen-Anhalt hat nun nachgerüstet und in die Verkehrssicherheit investiert. Neben dem Weißenfelser Gerät wurden drei weitere Supermessgeräte angeschafft und sind in den vier Polizeiinspektionen des Landes im Einsatz, heißt es aus der Pressestelle des Innenministeriums. Stückpreis pro Gerät: 175.000 Euro plus 5.000 Euro jährlicher Betriebskosten für Wartung, Eichung sowie Ersatzteile. (mz)