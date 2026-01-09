weather schneefall
Zeitz
Am 29. Oktober vergangenen Jahres rollten die ersten Personenzüge über die neuen Bahnbrücken, die bei Zangenberg den Tunnel ersetzen. Fühlt man sich nun anders im Zug?

Von Angelika Andräs 09.01.2026, 07:00
Noch ist Baustelle unter den neuen Eisenbahnbrücken in Zangenberg. Aber es ist schon ein anderer Blick aus dem Zug.
Noch ist Baustelle unter den neuen Eisenbahnbrücken in Zangenberg. Aber es ist schon ein anderer Blick aus dem Zug. Foto: Angelika Andräs

Zeitz/MZ. - Da, wo vor einem Jahr noch der mehr als 100 Meter lange Gewölbetunnel stand, rollen die Züge am Stadtrand von Zeitz jetzt über drei neue moderne Brücken. Hell, luftig, ein völlig anderer Blick, wenn man an der Straße steht. Ist es auch anders, wenn man im Zug sitzt?