Am 29. Oktober vergangenen Jahres rollten die ersten Personenzüge über die neuen Bahnbrücken, die bei Zangenberg den Tunnel ersetzen. Fühlt man sich nun anders im Zug?

DB baut drei neue Eisenbahn-Brücken in Zeitz: Warum die Zugfahrt „irgendwie ein besonderes Gefühl“ ist

Noch ist Baustelle unter den neuen Eisenbahnbrücken in Zangenberg. Aber es ist schon ein anderer Blick aus dem Zug.

Zeitz/MZ. - Da, wo vor einem Jahr noch der mehr als 100 Meter lange Gewölbetunnel stand, rollen die Züge am Stadtrand von Zeitz jetzt über drei neue moderne Brücken. Hell, luftig, ein völlig anderer Blick, wenn man an der Straße steht. Ist es auch anders, wenn man im Zug sitzt?