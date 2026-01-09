EIL
DB-Brückenneubau in Zangenberg DB baut drei neue Eisenbahn-Brücken in Zeitz: Warum die Zugfahrt „irgendwie ein besonderes Gefühl“ ist
Am 29. Oktober vergangenen Jahres rollten die ersten Personenzüge über die neuen Bahnbrücken, die bei Zangenberg den Tunnel ersetzen. Fühlt man sich nun anders im Zug?
09.01.2026, 07:00
Zeitz/MZ. - Da, wo vor einem Jahr noch der mehr als 100 Meter lange Gewölbetunnel stand, rollen die Züge am Stadtrand von Zeitz jetzt über drei neue moderne Brücken. Hell, luftig, ein völlig anderer Blick, wenn man an der Straße steht. Ist es auch anders, wenn man im Zug sitzt?