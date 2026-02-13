Stellt man Anmeldungen von Gewerbe Abmeldungen in Zeitz im Jahr 2025 gegenüber, so bleibt dazwischen n ur eine kleine Spanne. Wie es konkret aussieht.

Das sagen die Zahlen für 2025: Wie es mit Anmeldungen und Abmeldungen von Gewerbe in Zeitz aussieht

Seit Jahresende 2025 ist das Modegeschäft B-Stone am Zeitzer Roßmarkt geschlossen.

Zeitz/MZ. - Die wirtschaftliche Lage beim Gewerbe ist angespannt in Zeitz, aber offensichtlich nicht hoffnungslos. Das zeigen zumindest die Zahlen, die Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) in der Stadtratssitzung am Mittwochabend in seinem Bericht an den Stadtrat vorstellte.