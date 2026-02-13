weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
Gewerbe in der Zeitzer Innenstadt Das sagen die Zahlen für 2025: Wie es mit Anmeldungen und Abmeldungen von Gewerbe in Zeitz aussieht

Stellt man Anmeldungen von Gewerbe Abmeldungen in Zeitz im Jahr 2025 gegenüber, so bleibt dazwischen n ur eine kleine Spanne. Wie es konkret aussieht.

Von Angelika Andräs 13.02.2026, 13:19
Seit Jahresende 2025 ist das Modegeschäft B-Stone am Zeitzer Roßmarkt geschlossen.
Seit Jahresende 2025 ist das Modegeschäft B-Stone am Zeitzer Roßmarkt geschlossen. Foto: Angelika Andräs

Zeitz/MZ. - Die wirtschaftliche Lage beim Gewerbe ist angespannt in Zeitz, aber offensichtlich nicht hoffnungslos. Das zeigen zumindest die Zahlen, die Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) in der Stadtratssitzung am Mittwochabend in seinem Bericht an den Stadtrat vorstellte.