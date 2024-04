Wirtschaft im Burgenlandkreis CropEnergies baut grüne Chemiefabrik für 130 Millionen Euro in Zeitz

CropEnergies will im Chemiepark Zeitz rund 130 Millionen Euro in eine neue Fabrik investieren. Aus Bio-Ethanol soll Ethylacetat hergestellt werden. Was das mit Klimawandel zu tun hat.