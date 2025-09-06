Das Herz von Christian Hemmann schlägt für die Feuerwehr. Oder kurz gesagt: Christian Hemmann bildet das Rückgrat der Luckenauer Ortsfeuerwehr und ist mit seinem Engagement zum Vorbild geworden. Er ist seit dem Jahr 2001 mit Leidenschaft, Einsatz und unermüdlichem Engagement in der freiwilligen Feuerwehr aktiv. Das ist fast schon ein Vierteljahrhundert im Ehrenamt. Im Jahr 2017 übernahm Christian Hemmann das Amt des Wehrleiters der Ortswehr Luckenau. Mit Tatkraft und Weitblick prägt und treibt er seitdem die Entwicklung der Ortswehr Luckenau voran. So erhielt diese dank seines unermüdlichen Engagements ein neues Fahrzeug und konnte durch den Umbau der alten Turnhalle zum modernen Gerätehaus die Einsatz- und Übungsleistung der Feuerwehr steigern. Christian Hemmann ist ein verlässlicher Feuerwehrmann, der den Kameradinnen und Kameraden auch in schwierigen Situationen stets mit Rat und Tat zur Seite steht. Auch für ihn fand der Zeitzer Oberbürgermeister Christian Thieme reichlich lobende Worte: „Lieber Christian Hemmann, ich möchte mich bei Ihnen für das Engagement bedanken und freue mich, Sie mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Zeitz 2025 auszeichnen zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch!“