Vor zehn Jahren hat Andreas Kuhn das Maibachstüb’l in Theißen von seiner Mutter Edeltraud Kuhn übernommen. Seit dem bietet er einen Catering-Service an. Was ihn dabei inspiriert.

Theißen/MZ. - Aus einer großen Bassbox dröhnt Deep House Music in die Küche des Maibachstüb’ls in Theißen. Andreas Kuhn steht während der sanft rollenden Basslines hochkonzentriert am Herd – auf dem Kopf sein typisches Cappie, um den Hals die bordeauxfarbene Schürze. „Hauptsache der Bass wummert“, lacht der Geschäftsmann und streut frischen Rosmarin über die Steaks, die in der Pfanne brutzeln.