Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Pieseln, so ganz schnell mal zwischendurch, ist nicht. Was für Büroarbeiter oder zum Beispiel Menschen, die in Werkhallen oder auf Baustellen arbeiten, praktisch jederzeit möglich ist, ist für Busfahrerinnen und Busfahrer nicht nur im Zeitzer Stadtverkehr ein Unding. Sie können nicht einfach mal rasch ihren Platz hinterm Lenkrad verlassen, wenn die Blase drückt. Einerseits geht das nicht, weil Aufenthaltszeiten zu kurz sind. Andererseits geht es nicht, weil es dort, wo sie halten, kaum eine Möglichkeit gibt, sich in der Not von drückenden Problemen zu befreien.