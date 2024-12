Nach dem Großbrand in einem Einkaufszentrum in Zeitz ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung und sucht nach Hinweisen zum Tathergang. Brandortermittler sind weiterhin vor Ort tätig.

Großbrand am Netto-Markt in Zeitz

Ein Blick zum wieder geöffneten Netto-Markt in Zeitz. Hier sieht man sehr gut, wo das Feuer wütete, nämlich in der rechten Hälfte, wo sich DuK- Das unmögliche Kaufhaus befand.

Zeitz/MZ. - Gibt es neue Erkenntnisse zu dem Großbrand am Netto-Einkaufsmarkt in Zeitz? An der Ecke Theodor-Arnold-Promenade/Gleinaer Straße stand ein Teil der Gewerbeeinheit in Flammen. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben weiter zur Brandursache und geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus.