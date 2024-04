Einsatzkräfte von Feuerwehren aus Zeitz und Umgebung sind am Freitag zu einem Einsatz in die Kramerstraße ausgerückt. In einem Dachgeschoss muss gelöscht werden.

Brand in der Kramerstraße in Zeitz: Feuerwehr rückt zu Großeinsatz aus

Einsatzkräfte der Feuerwehr am Freitag in der Kramerstraße.

Zeitz/MZ. - Großeinsatz der Feuerwehr in der Zeitzer Kramerstraße: Am Freitag gegen 11 Uhr ist dort laut Polizei ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Nach Augenzeugenberichten wurde in dem Wohn- und Geschäftshaus Kramerstraße 16, in dessen Erdgeschoss sich ein Imbiss befindet, schon seit einigen Tagen das Dachgeschoss saniert. Anwohner hätten schon im Vorfeld mehrfach auf mögliche Gefahren bei der Sanierung hingewiesen. Am Freitag sei es dann zu einem Schwelbrand gekommen.