Böhmelt blieb nicht allein: Was Blumen-Pitzschler mit der Kleingarten-Kultur in Zeitz zu tun hat

Zeitz/MZ. - Ein besonderes Spiegelbild der deutschen Seele und damit zugleich ihrer Geschichte sind die Klein- oder Schrebergärten. Mehr als 900.000 zählt die Statistik in Deutschland. Auch in Zeitz gab es eine rasante Entwicklung seit 100 Jahren.

Die älteste Kleingartenanlage in Zeitz. Foto: Petrik Wittwika

1935 existierten im Stadtgebiet von Zeitz bereits 16 Gartenanlagen, die an den „Reichsbund der Kleingärtner und Kleinsiedler Deutschlands“ angeschlossen waren. Aber auch in der näheren Umgebung, etwa in Aylsdorf, Gladitz und Zangenberg oder an der Straße Zeitz-Neumühle, waren Kleingartenvereine entstanden.

Auf dem Michaelisfriedhof fand Karl Böhmelt 1944 im Kreis seiner Angehörigen die letzte Ruhe. Foto: P. Wittwika

Das heute von Sandra Fandrich geführte Traditionsgeschäft „Blumen-Pitzschler“ im Steinsgraben 30 ist als Nachfolgeunternehmen aus der Gärtnerei der Familie Böhmelt hervorgegangen. Doch die Geschichte dieses bedeutenden Gärtnereistandortes lässt sich noch weiter zurückverfolgen. Schon 1862 erwähnt das erste Zeitzer Adressbuch im Steinsgraben jene Gärtnerei, die zu dieser Zeit vom Kunst- und Handelsgärtner F.A. Döbelt betrieben wurde und später von Karl Fröhlich, einem Bruder des bekannten Essigfabrikanten Paul Fröhlich, übernommen worden ist.

Das Blumenhaus Pitzschler besteht seit 1911 in Zeitz. Sandra Fandrich führt es jetzt. Als Standort einer Gärtnerei wird das Gelände im Steinsgraben allerdings schon lange vorher genannt. Schon 1862 nennt das Zeitzer Adressbuch hier im Steinsgraben eine Gärtnerei, die damals F.A. Döbelt gehörte. Foto: Andreas Stedtler

1872 erwarb der aus Herrengosserstedt bei Eckartsberga stammende Karl Ludwig Joseph Böhmelt den Betrieb. 1890 wurde dessen Sohn Karl August Böhmelt Inhaber, der schließlich 1902 die erste, bis heute bestehende Zeitzer Kleingartenanlage im bald darauf gefragten Wohnviertel der Humboldtstraße begründet hat.