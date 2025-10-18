Massnitz/MZ. - Bunt und farbenfroh wie der Herbst wird das Konzert in der kleinen Dorfkirche Maßnitz. Am 18. Oktober lädt der Freundeskreis Dorfkirche Maßnitz zu einem ungewöhnlichen Konzert in das Gotteshaus ein. Ab 17 Uhr spielt das Blues Projekt Vesta bekannte Klassiker aus Blues, Rock und Soul völlig neu interpretiert. So werden Songs von Neil Young, Brian Adams oder den Rolling Stones zu neuem Leben erweckt, so teilt Sarah Gutzer, Vorsitzende des Fördervereins, mit.

Die ungewöhnliche Band Blues Projekt Vesta wurde 2019 gegründet und trat schon in mancher Kirche auf. Denn viele Gotteshäuser sind bekannt für ihre tolle Akustik, fungieren im Dorf als Ort der Begegnung und der Musik. Zur Band gehören sieben Musiker. Sie packen Gitarre, Drums und Keyboard aus. Wie Gitarrist Reinhard Weise mitteilt, ist Maßnitz das fünfte Konzert in diesem Jahr im Burgenlandkreis. So waren die Musiker in Borau, Granschütz, Wengelsdorf und Röcken.

Das Gastspiel dauert etwa 90 Minuten. Das Blues Projekt Vesta spielt ein breites Repertoire an Musik, von Rock über Soul bis zum namensgebenden Blues. Die Band erweckt manchen Song zu neuem Leben und begeistert mit ihrer eigenen Cover-Version ihr Publikum. Eintritt ist in die Kirche Maßnitz ist frei, um Spenden wird gebeten. Für das leibliche Wohl sorgt der Förderverein.