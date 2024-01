Das Land Sachsen-Anhalt stellt erneut Geld zur Bewahrung historisch wertvoller Literatur in Zeitz zur Verfügung.

Bibliothek in Zeitz: Weitere Bücher von Julius Pflug werden konserviert

Ein historisches Buch in der Zeitzer Stiftsbibliothek

Zeitz/MZ/ANK. - Die Restaurierung von Büchern und Schriften, die in der Zeitzer Stiftsbibliothek aufbewahrt werden, geht weiter. Das teilten die Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatsstifts Zeitz am Montag mit. Die Stiftsbibliothek befindet sich im Besitz der Domstifter und sie bezeichnen die Sammlung als „weltweit einzigartig“. Sie beherbergt unter anderem die Privatbibliothek des letzten, 1564 in Zeitz verstorbenen, Naumburger Bischofs Julius Pflug.