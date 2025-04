Das Geschäft in der Zeitzer Fischstraße trug den falschen Namen. Um Unterwäsche ging es nämlich nicht. Was es mit Reformwaren Paul Garms Leipzig und einer Zeitzer Familie zu tun hat.

Das Reformhaus Thalysia in der Zeitzer Kramerstraße: Marianne Hoeft (in der Tür) hatte mit der Schaufensterdeko einen Preis gewonnen.

Zeitz/MZ. - Thalysia – viele Zeitzer kennen das Geschäft noch, das sich in der Fischstraße befand. „Schlüpper und BH von Thalysia“ titelte die MZ in der Serie um Zeitzer Geschäfte, als es um den Laden für Unterwäsche und Dessous ging. Warum es Thalysia hieß, war nicht so ganz klar. Nun stellt sich auch noch heraus, dass der Name für dieses Geschäft eigentlich falsch war. Was es tatsächlich mit dem Namen auf sich hat, und welche Zeitzer ihn in die Stadt holten, das weiß Irmtraud Büch.