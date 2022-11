Bereit für Eis und Schnee

Osterfeld/Weissenfels/MZ - Wenn die Meteorologen für die nächsten Tage auch Abkühlung vorausgesagt haben, scheint der Winter noch in weiter Ferne. Nicht so für die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Weißenfels. Bereits im Oktober beginnen die Mitarbeiter hier, ihre Technik fit für den Winter zu machen. „Sollte ein früher Wintereinbruch kommen wie 2017, wo wir schon am 24. Oktober zum ersten Mal im Winterdiensteinsatz waren, haben wir dann vielleicht nicht alle unsere Fahrzeuge einsatzbereit, aber so viele, dass wir ausrücken können“, sagt Betriebsleiter Daniel Pförtsch. Denn Startschuss für die Winterdienstbereitschaft ist traditionell der 1. November. An diesem Tag gehen die Kollegen des Betriebsdienstes der Niederlassung Ost der Autobahngesellschaft des Bundes in den Schichtbetrieb über, um rund um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche auf Glätte und Schneefall reagieren zu können.

