Zu einem Unfall ist es auf einem Spielplatz in Bergwinkel in der Verbandsgemeinde An der Finne gekommen. Ein Mensch starb.

Bergwinkel. – Zu einem tödlichen Unfall ist es am Mittwochnachmittag auf einem Spielplatz in Bergwinkel in der Verbandsgemeinde An der Finne (Burgenlandkreis) gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach kam ein 72 Jahre alter Fahrer mit seinem Auto um 16.20 Uhr in der Oberdorfstraße von der Fahrbahn ab, fuhr in einen angrenzenden Kinderspielplatz und blieb an einem Spielturm stehen.

Unfall im Burgenlandkreis: Autofahrer stirbt auf Spielplatz

Der Mann war zunächst bewusstlos und sei noch vor Ort gestorben, heißt es. Seine 53 Jahre alte Beifahrerin kam mit einem Schock ins Krankenhaus. Besucher des Spielplatzes wurden nicht verletzt.

Möglicherweise habe ein medizinisches Problem bei dem 72-Jährigen vorgelegen, so die Beamten weiter. Die genauen Umstände zum Tod des Mannes werden ermittelt.

Über drei Stunden war eine Sperrung eingerichtet. Der Spielplatz bleibe außerdem weiterhin gesperrt.