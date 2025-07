Hettstedt/MZ. - Die Novalis-Grundschule in Hettstedt hat einen Spendenaufruf gestartet, um sich ein Sonnensegel anzuschaffen. „Wir möchten auf unserem Schulhof ein Sonnensegel errichten, um den Kindern endlich Schattenplätze zu ermöglichen“, heißt es in dem Aufruf, den Stadtratsmitglied Mario Lenke (Die Linke) in der zurückliegenden Ratssitzung vorstellte. Doch so einfach ist es nicht, erklärt Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) auf Nachfrage der MZ.

