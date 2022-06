Beraten, entdecken und Ideen austauschen: Wirtschaft trifft sich in Zeitz

In den Klinkerhallen in Zeitz ist der 14. BVMW-Wirtschaftstag eröffnet worden. Diskussionen, Vorträge und Austausch an den Messeständen stehen auf dem Programm.

Zeitz/MZ/and - Es ist der 14. Wirtschaftstag, zu dem Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft, Burgenlandkreis und Landkreise Leipzig und Altenburger Land an diesem Donnerstag eingeladen haben. Gastgeber ist die Stadt Zeitz, und so haben etliche Unternehmen ihre Stände in den Klinkerhallen aufgebaut. Nach der Eröffnung stehen Podiumsdiskussionen und Vorträge auf dem Programm. Dazu ist ausreichend Zeit zum Netzwerken, Ideenaustausch und Kontakteknüpfen. Bis zum Nachmittag ist das Programm gut gefüllt, dann erfolgt die Staffelstabübergabe an den Landkreis Altenburger Land, wo der Wirtschaftstag 2023 stattfinden wird. Wer von den Teilnehmern und Gästen mag, kann dann noch im Rahmen einer Führung den Zeitzer Gartentraum, den Schlosspark Moritzburg, entdecken.