Bauwagen geht in Zeitz in Flammen auf

Die Zeitzer Feuerwehr wurde zu einem Einsatz in die Maria-Buch-Straße gerufen.

Zeitz/MZ/and - In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es laut Polizei zu einem Einsatz der Zeitzer Feuerwehr. Im Bereich Maria-Buch-Straße an einer Parkanlage brannte demnach am frühen Samstagmorgen kurz nach 1 Uhr ein ungenutzter Bauwagen.

Der Vorfall ereignete sich offensichtlich im Lenssenpark. Warum der Bauwagen dort in Flammen aufging, sei bislang unklar, so Polizei. Das Feuer sei zeitnah gelöscht worden. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.