weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Stillstand bei Sanierung: Baustelle leer, Investor schweigt: Wie es mit dem Volksbad Zeitz weitergehen könnte

Stillstand bei Sanierung Baustelle leer, Investor schweigt: Wie es mit dem Volksbad Zeitz weitergehen könnte

Seit Monaten ruhen die Arbeiten an historischem Haus in der Freiligrathstraße. Die Stadt steht vor offenen Fragen.

Von Torsten Gerbank 29.08.2025, 07:00
Nichts mehr mit Bau: Vor dem imposanten Gebäude des ehemaligen Volksbades wuchert das Grün.
Nichts mehr mit Bau: Vor dem imposanten Gebäude des ehemaligen Volksbades wuchert das Grün. (Foto: Torsten Gerbank)

Zeitz/MZ. - Der Start war vielversprechend, die Ziele waren ehrgeizig – doch nun herrscht Stillstand. Wird es in absehbarer Zeit doch keine modernen Wohnungen im ehemaligen Zeitzer Volksbad in der Freiligrathstraße geben und der Stadt die Ruine erhalten bleiben?