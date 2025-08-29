Seit Monaten ruhen die Arbeiten an historischem Haus in der Freiligrathstraße. Die Stadt steht vor offenen Fragen.

Baustelle leer, Investor schweigt: Wie es mit dem Volksbad Zeitz weitergehen könnte

Nichts mehr mit Bau: Vor dem imposanten Gebäude des ehemaligen Volksbades wuchert das Grün.

Zeitz/MZ. - Der Start war vielversprechend, die Ziele waren ehrgeizig – doch nun herrscht Stillstand. Wird es in absehbarer Zeit doch keine modernen Wohnungen im ehemaligen Zeitzer Volksbad in der Freiligrathstraße geben und der Stadt die Ruine erhalten bleiben?