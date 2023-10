Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Meineweh/MZ. - Mit etwa vier Stundenkilometern zieht Landwirt Stephan Frank am Dienstagnachmittag auf seinem Feld direkt an der B180 zwischen Meineweh und Priesen gemächlich seine Runden. Die Sonne strahlt an diesem kalten Herbsttag vom Himmel. Das, was auf dem Feld wächst, hat sein gelbes Strahlen allerdings längst eingestellt und lässt eher die dunklen Köpfe hängen. Auf etwa 14 Hektar hat der Quesnitzer hier an der Bundesstraße Sonnenblumen angebaut, die nun geerntet werden müssen.