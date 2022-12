In Zeitz lässt der Eigentümer den Giebel seines Hauses in der Rahnestraße sichern. Dabei ist er vom schnellen Abriss eines anderen Hauses überrascht worden. Was das für Probleme bereitet und wie lange die B180 nun gesperrt bleibt.

Vor dem Haus Nummer 10 in der Rahnestraße in Zeitz steht ein Baugerüst.

Zeitz/MZ/ank - Die Rahnestraße in Zeitz bleibt voraussichtlich noch bis Ende Januar des kommenden Jahres für den Durchgangsverkehr gesperrt. Das liegt laut Stadtverwaltung allerdings nicht daran, dass noch Abrissarbeiten am einsturzgefährdeten Haus Nummer 13 laufen, sondern an Sicherungsarbeiten am Haus Nummer 10.