Die alte Stiel-Eiche in der Aylsdorfer Hauptstraße ist nicht nur ein Naturdenkmal, sondern auch ein Treffpunkt und fester Bestandteil des Dorflebens. Was man von ihrer Geschichte weiß.

Seit über 130 Jahren prägt die Stiel-Eiche in der Hauptstraße das Ortsbild von Aylsdorf. Als Naturdenkmal, Treffpunkt und liebevoll geschmückte Ruheoase ist sie fest im Leben der Dorfgemeinschaft verankert – ein Ort voller Geschichte, Erinnerungen und Heimatgefühl.

Zeitz/MZ. - Die alte Stiel-Eiche in der Hauptstraße in Aylsdorf ist ein stiller Wächter vergangener Zeiten. Ihr mächtiger Stamm ist von tiefen Furchen durchzogen und ihre Äste breiten sich wie schützende Arme über die kleine Verkehrsinsel aus. Im Sommer rauscht ihr dichtes Blätterdach leise im Wind und spendet Spaziergängern Schatten.