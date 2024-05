Auto rollt in Zeitz auf Gehweg und verletzt Frau

In Zeit ist eine Fußgängerin von einem auf den Gehweg rollenden Auto erfasst und verletzt worden.

Zeitz/MZ - Freitagvormittag kam es in der Hainichener Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Ein abgeparkter, jedoch offensichtlich nicht ausreichend gesicherter Pkw, rollte rückwärts über einen Gehweg. Dort kollidierte er mit einer Passantin und stieß diese um, berichtet die Polizei. Daraufhin rollte das Fahrzeug weiter und kam schließlich erst nach dem Zusammenstoß mit einem weiteren Pkw zum Stehen. Beide Autos wurden dabei beschädigt. Die Frau kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus, heißt es weiter.