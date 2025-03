ye22D2bE74b5Gbdad66Mm8hih93

Am Samstag wurde der Polizei 14.50 Uhr ein schwarzer Hyundai gemeldet, der auf der B 91 aus Richtung Zeitz in Richtung Weißenfels in Schlangenlinien fuhr. Die Beamten konnten das Fahrzeug auf der A9 in Richtung München anhalten. Bei der Kontrolle des 39-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und gegen den Fahrer wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Vorerst darf er keine Kraftfahrzeuge führen.