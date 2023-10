Am 1. November eröffnen Kirstin Blokowski und Nico Tuchel in Bornitz ihre eigene Werkstatt. Wie aus einem alten Waschhaus eine Töpferei wurde.

Am 1. November öffnet in Bornitz die Töpferei Ton & Ton. Hier haben sich Kirstin Blokowski und Nico Tuchel den Traum von einer eigenen kleinen Werkstat erfüllt.

Bornitz/MZ. - Zwei knallgelbe Schnecken schleichen über den Fußweg, ein lustiger Rabe mit rotem Hut sitzt auf der Zaunsäule und ein Huhn gackert froh im Vorgarten. Es ist vollbracht: Aus einer Garage und einem alten Waschhaus entstand in Bornitz eine neue Töpferei. Am 1. November öffnet sie ganz offiziell ihre Pforten. Doch so mancher Neugierige schaute in diesen Tagen schon mal rein. Bereits vor dem Haus kann man farbenfrohe Töpferware entdecken.