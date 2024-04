Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zangenberg/MZ. - Emotionaler Abschied in Zangenberg: Am Sonntag versammelten sich rund 120 Zangenberger vor dem alten Eisenbahntunnel zwischen Zeitz und Zangenberg, der nun abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden soll. Als letztes Geschenk hinterließen die Bürger einen Banner mit der Aufschrift „Tschüß Tunnel Zangenberg 14.4.24“. Die Öffentlichkeit hatten sie vorab über die Aktion nicht informiert. So war Montag zunächst unklar, wer das Banner angebracht hatte. Am Dienstag meldeten sich Zangenberger bei der MZ.