Angetrunkener randaliert im Supermarkt

Polizei: Randalierer in einem Supermarkt in Zeitz hatte 2,46 Promille Alkohol in der Atemluft.

Zeitz/MZ - Ein laut Polizei sturzbetrunkener Mann hat am Montagabend in einem Supermarkt in Zeitz randaliert. Wie die Beamten mitteilten, hatte sich der Mann in dem Markt in der Hainichener Dorfstraße eine Axt aus der Auslage gegriffen und schlug damit gegen die Regale. Danach schnappte er sich eine Flasche Bier und eine Flasche Sekt und stürmte aus dem Markt. Eine Polizeistreife konnte den Randalierer stellen und ließ ihn pusten. Das Ergebnis: Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von 2,46 Promille. Gegen ihn wird nun ermittelt.