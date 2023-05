Am Zeitzer Busbahnhof gerät ein Papierkorb in Brand

Zeitz/MZ - Am Busbahnhof in Zeitz hat am Dienstagabend ein Papierkorb gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, teilte die Polizei mit. Wie es hieß, haben Streifenbeamte vor Ort eine Gruppe Jugendlicher befragt. Demnach habe einer der Jugendlichen einen glimmenden Zigarettenrest in den Behälter geworfen. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.