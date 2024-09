Am Wochenende locken das 20. Mälzereifest, Handwerkermarkt und Schalmeien viele Gäste an.

Zeitz/MZ. - Ein Höhepunkt jagte an diesem Wochenende den anderen. So konnte man zum Tag des offenen Denkmals zahlreiche alte Burgen, viele Kirchen von der Elsteraue bis Thüringen und beispielsweise das schöne Fachwerkhaus der Alten Mälzerei im Herzen von Zeitz erkunden. Dort wurde bereits zum 20. Mal das Mälzereifest gefeiert und viele kamen. Bürgermeisterin Kathrin Weber mühte sich im Beisein von Udo Zeiser beim Anstich des Bierfasses. Doch in der ehemaligen Zeitzer Bierstadt wurde schnell geholfen.

Kathrin Bartsch stieg am Sonntag hinab in den tiefen Keller der Mälzerei. Foto: René Weimer

So kam der ehemalige Direktor der Oettler-Brauerei Wolfgang Knechtel zu Hilfe, und zeigte, wie es geht. Gelernt ist gelernt. Anschließend bot auch die Zeitzer Whiskymanufaktur eine Bierverkostung an. Zeit für Kunst gab es freilich ebenfalls.

Kunst in der Mälzerei mit Johanna Andreas, Camilla Carlson und Julia Kühne. Foto: René Weimer

Die Studentinnen Julia Kühne, Johanna Andreas und Camilla Carlson zeigten im historischen Ambiente ihre Ausstellung „Ein bisschen Kunst ... etwas Kunst“. Wer wollte, konnte hinab in den tiefen Keller steigen, bei heißen Temperaturen eine angenehme Abkühlung. Der Gemischte Chor Elstertal sang zur Kaffeezeit und danach das Gesangsensemble Consonanta.

In Kretzschau wurde das Kirchplatzfest gefeiert. Dazu gehörte auch ein Mittelaltermarkt. Tischler Tim Jakob zeigt sein traditionelles Handwerk und baut ein Holzregal. Foto: René Weimer

Altes Handwerk, muntere Geselligkeit und einen mittelalterlichen Markt gab es beim Kirchplatzfest in Kretzschau zu erleben. So konnte man schauen, bummeln, beim Märchenspielen mitmachen und freilich auch gut essen. Dazu gab es jede Menge Kultur in der Kirche. So war am Freitag der Gospelchor Celebrate zu hören und am Samstag eine Ausstellung mit Fotografien zu sehen.

Buntes Treiben herrschte zum Mittelaltermarkt in Kretzschau. Foto: René Weimer

DJ Bernd Bach legte zum Tanzen auf. Getanzt, geschunkelt und gefeiert wurde beispielsweise auch ein Stück weiter im Elstertal. Dort lud man in Wetterzeube zum traditionellen Schalmeienfest ein und reichlich Musiker und Gäste kamen. Im Festzelt war es heiß, das lag an der guten Stimmung und den tropischen Temperaturen.