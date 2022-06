Akademie an der Weißen Elster

Zeitz/MZ - Was hat der Strukturwandel mit der Weißen Elster zu tun? „Der Bergbau beeinflusst die Gewässer“, sagt Thomas Metschies von der Wismut GmbH in der Akademie am Fluss im Rahmen des 1. Zeitzer Angler- und Flößerfestes. Bei der Rekultivierung des Bergbaugeländes der Wismut werden Schwermetalle aus dem Wasser gezogen, dafür würden aber Salze in die Elster kommen, die bei der Behandlung entstehen. „Insgesamt hat sich der Stoffeintrag in die Elster seit 1990 radikal verringert“, so fasst Metschies zusammen. Grund dafür seien auch die Schließung zahlreicher Industrieanlagen entlang des Flusses. Das Bergbauunternehmen habe seit den 1990er Jahren ein umfangreiches Monitoring zum Naturschutz machen müssen. So wurde das Vorkommen des Fisches Bitterling, von Muscheln und Libellen namens Grüner Flussjungfer untersucht. Denn jene Libelle galt auf Grund ihrer Bindung an naturnahe und wenige belastete Fließgewässer seit den 1950er Jahren als stark gefährdet. Durch die Verbesserung der Wasserqualität konnten ihre Vorkommen wieder stabilisiert werden. Das bestätigte auch die Studie der Wismut.

