Angebot zu Mittagspause Nur ein Imbiss geöffnet: Warum der Adventsmarkt in Zeitz mittags fast stillsteht
Mittagshunger ja – geöffnet nein: Besucher auf dem Adventsmarkt in Zeitz haben in der Mittagszeit nur wenig Auswahl. Warum nur zwei Marktstände geöffnet haben und wie das Besucher sehen.
Aktualisiert: 12.12.2025, 11:54
Zeitz/MZ. - Montag, Punkt 12 Uhr auf dem Zeitzer Adventsmarkt: Während beim Imbiss Thüringer Spezialitäten gerade die ersten Pommes in die Fritteuse wandern und ein Cocktailstand geöffnet hat, herrscht rundherum gähnende Leere. Warum lassen sich viele Stände das Mittagsgeschäft entgehen?