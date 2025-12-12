weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Eingeschränktes Mittagsangebot: Zeitzer Adventsmarkt enttäuscht Besucher

Angebot zu Mittagspause Nur ein Imbiss geöffnet: Warum der Adventsmarkt in Zeitz mittags fast stillsteht

Mittagshunger ja – geöffnet nein: Besucher auf dem Adventsmarkt in Zeitz haben in der Mittagszeit nur wenig Auswahl. Warum nur zwei Marktstände geöffnet haben und wie das Besucher sehen.

Von Margit Herrmann Aktualisiert: 12.12.2025, 11:54
Wer auf dem Adventsmarkt in Zeitz Mittagessen will, hat nur wenig auswahl oder muss länger warten. Mandy Kleine aus Minkwitz und Ines Teßmer aus Salsitz vertreiben sich die Wartezeit auf dem Zeitzer Adventsmarkt beim Grinch.
Wer auf dem Adventsmarkt in Zeitz Mittagessen will, hat nur wenig auswahl oder muss länger warten. Mandy Kleine aus Minkwitz und Ines Teßmer aus Salsitz vertreiben sich die Wartezeit auf dem Zeitzer Adventsmarkt beim Grinch. (Foto: Margit Herrmann)

Zeitz/MZ. - Montag, Punkt 12 Uhr auf dem Zeitzer Adventsmarkt: Während beim Imbiss Thüringer Spezialitäten gerade die ersten Pommes in die Fritteuse wandern und ein Cocktailstand geöffnet hat, herrscht rundherum gähnende Leere. Warum lassen sich viele Stände das Mittagsgeschäft entgehen?