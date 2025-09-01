Ende der Freibadsaison Abschied vom Zeitzer Sommerbecken: Wann die Hallensaison beginnt
Die Freibäder in Zeitz, Theißen und Kayna haben am Wochenende die letzten Gäste der Saison 2025 begrüßt. Wie die Saison gelaufen ist.
01.09.2025, 07:00
Zeitz/MZ. - Zum Finale geht das Team selbst baden – wortwörtlich. Kaum haben zum Saisonende die letzten Gäste das Zeitzer Naether-Sommerbad verlassen, springen die Mitarbeiter der Freizeitstätte selbst ins Wasser. Nicht allein in Badekleidung, sondern so, wie sie sind. Das sei Tradition, sagt Yves Müller, Fachangestellter und stellvertretender Leiter der Zeitzer Bäderbetriebe. Sonntag war Finaltag, das Sommerbad in Zeitz hat ab diesem Montag – wie die Bäder in Theißen und Kayna auch – geschlossen, und Müller und sein Team kümmern sich intensiv um die Eröffnung der Hallensaison, die am 15. September startet.