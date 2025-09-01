Die Freibäder in Zeitz, Theißen und Kayna haben am Wochenende die letzten Gäste der Saison 2025 begrüßt. Wie die Saison gelaufen ist.

Yves Müller misst auch an den letzten Badetagen die Wassertemperatur. Im Erlebnisbecken liegt sie Samstagvormittag bei 20,3 Grad. Derweil zieht Bärbel Otto im großen Schwimmbecken ihre Bahnen. Dort ist die Wassertemperatur ein kleines bisschen höher.

Zeitz/MZ. - Zum Finale geht das Team selbst baden – wortwörtlich. Kaum haben zum Saisonende die letzten Gäste das Zeitzer Naether-Sommerbad verlassen, springen die Mitarbeiter der Freizeitstätte selbst ins Wasser. Nicht allein in Badekleidung, sondern so, wie sie sind. Das sei Tradition, sagt Yves Müller, Fachangestellter und stellvertretender Leiter der Zeitzer Bäderbetriebe. Sonntag war Finaltag, das Sommerbad in Zeitz hat ab diesem Montag – wie die Bäder in Theißen und Kayna auch – geschlossen, und Müller und sein Team kümmern sich intensiv um die Eröffnung der Hallensaison, die am 15. September startet.