  Medizin in Dessau-Roßlau: Spektakuläre OP am Klinikum Dessau - Gestürzter Fahrradfahrer bekommt Schädeldachplastik eingesetzt

Erstmals ist es einem Team der Klinik für Neurochirurgie am Dessauer Klinikum gelungen, eine 3D-gedruckte, bioresorbierbare Schädeldachplastik bei einem Patienten zu implantieren. Was die OP besonders macht.

Aktualisiert: 01.09.2025, 10:48
Der Patient nach dem Eingirff mit verschlossener Kopfhaut.
Der Patient nach dem Eingirff mit verschlossener Kopfhaut. Klinikum

Dessau/MZ. - Dem Team der Klinik für Neurochirurgie im Städtischen Klinikum ist es erstmals gelungen, bei einem 50-jährigen Mann eine 3D-gedruckte, bioresorbierbare Schädeldachplastik zu implantieren.