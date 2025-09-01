40 Vereine und Unternehmen machen die Meile beim Heimat- und Schifferfest zu einem Erlebnis für Groß und Klein. Ein Rundgang mit dem Orga-Team und OB Robert Reck.

Roßlau zeigt, was es kann: Von der Schornsteinfegerin über den Männerchor bis hin zur Freiwilligen Feuerwehr

Das Orga-Team, OB Robert Reck, die Schiffernixe Chiara Sonet sowie Interessierte schauen sich die Meile der Vereine und Gerwebe an.

Rosslau/MZ. - Es ist Samstagvormittag, die Sonne strahlt, und aus allen Richtungen strömen die Menschen zum Heimat- und Schifferfest in Roßlau. Vor dem DJ-Pult hat sich bereits eine kleine Gruppe versammelt. Man plaudert, lacht, schüttelt Hände – überall ist die Freude spürbar, dabei zu sein.