Die Stadt Zeitz geht auf dem Weg zur digitalen Verwaltung einen weiteren Schritt.

Zeitz/MZ/ANK. - Die Umstellung hin zum digitalen Rathaus laufe auch in Zeitz auf Hochtouren, teilt die Stadtverwaltung in einem Schreiben mit. Denn mit dem digitalen Bauantrag komme nun ein weiterer Service hinzu.

Moderne Fachverfahren ermöglichten „eine vollständig digitale Bearbeitung von Bauanträgen, die nicht nur Medienbrüche vermeidet, sondern Prozesse strukturiert, vereinfacht und beschleunigt“, heißt es. Deshalb würden Bauanträge ab sofort im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren vollständig digital über das Fachverfahren Archikart und den Standard XBau bearbeitet.

Schnellere Entscheidungen in Zeitz

Damit zähle Zeitz zu den Kommunen, die moderne, medienbruchfreie Verwaltungsprozesse erfolgreich in den Echtbetrieb überführt haben. Im Ergebnis würden damit nicht nur die internen Abläufe im Sachgebiet Bauordnung der Stadt Zeitz nachhaltig verbessert, sondern „es verkürzen sich die Genehmigungsprozesse deutlich“, so die Stadt. Für Bürgerinnen und Bürger, Planungsbüros und Unternehmen bedeute dies schnellere Entscheidungen, mehr Planungssicherheit und beschleunigte Investitionen.

Parallele Prüfung in Zeitz

Der digitale Bauantrag ermögliche eine gemeinsame Vorbereitung des Antrags sowie seine parallele Prüfung und Bearbeitung durch verschiedene zu beteiligende Stellen. Die Bearbeitungszeiten würden verkürzt, die Transparenz des Bearbeitungsstandes werde für die Antragstellenden gewährleistet und die Zufriedenheit der Nutzenden erhöhe sich, so Stadtsprecher Lars Werner. Die Einführung des digitalen Bauantrags sei ein zentraler Baustein der städtischen Digitalisierungsstrategie, die darauf abziele, Verwaltungsleistungen effizienter, transparenter und bürgerfreundlicher zu gestalten.