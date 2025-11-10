Am Freitag, 28. November, und am Dienstag, 2. Dezember, veranstaltet die Sächsische Grundstücksauktionen AG (SGA) ihre Winterauktionen in Leipzig und Dresden. Insgesamt kommen nach Unternehmensangaben 99 Immobilien dabei zum Aufruf. Sie haben ein Auktionslimit von rund 9,2 Millionen Euro. Aus Sachsen-Anhalt stehen dabei 28 Objekte zum Verkauf. Allein vier davon kommen aus Zeitz.

Mehrfamilienhaus aus Zeitz wird versteigert

Bei den Zeitzer Objekten handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus, zwei Wohnungen und ein Gewerbeobjekt. Das Mehrfamilienhaus hat laut Auktionen AG neun Wohnungen, von denen ein Teil vermietet ist. Und es besitzt ein als Einfamilienhaus nutzbares Hinterhaus. Das im Zeitraum um 1893 bis 1930 errichtete Ensemble sei teilsaniert. Es komme für ein Mindestgebot in Höhe von 195.000 Euro zur Versteigerung. Das angebotene Gewerbeobjekt habe eine Fläche von etwa 160 Quadratmetern und stehe auf einem Grundstück von etwa 570 Quadratmetern. Es sei eingefriedet und verfüge über Stellplätze. Das Mindestgebot für das gepflegte Objekt beträgt laut Mitteilung 15.000 Euro.

Auch in der Nachbarschaft sind Immobilien zu haben. Im Hohenmölsener Ortsteil Granschütz sind es laut Mitteilung „zwei attraktive Objekte, die einen neuen Eigentümer suchen“. Für ein Mindestgebot in Höhe von 95.000 Euro komme dort ein dörfliches, wahrscheinlich um 1900 entstandenes Gebäudeensemble zur Auktion. Es bestehe aus einem Mehrfamilienhaus mit sechs teilweise vermieteten Wohneinheiten, diversen Anbauten, Nebengebäuden und Gartenfläche. Ebenfalls in Granschütz stehe ein um 1900 gebautes, leer stehendes Einfamilienhaus mit Nebengebäude für ein Mindestgebot von 29.000 Euro zum Verkauf.

Zuschauer in Leipzig willkommen

Alle Objekte aus Sachsen-Anhalt kommen am 28. November in Leipzig zur Auktion. Die findet ab 11 Uhr im Leipzig Marriott Hotel, Am Hallischen Tor 1, statt. Die Grundstücksauktionen AG verkauft nach eigenen Angaben ausschließlich Immobilien, die von den Eigentümern auf freiwilliger Basis eingeliefert wurden. Der Zutritt zum Auktionssaal sei uneingeschränkt möglich, heißt es, also auch für Zuschauer. Für die Teilnahme an der Auktion ist im Vorfeld eine Identitäts- und Bonitätsprüfung erforderlich.