Loitzschütz/MZ/YVE. - Die Ernte läuft bereits mit Regenunterbrechungen, doch wenn die Felder leer sind, ist es dann soweit. Am ersten September-Wochenende vom 5. bis zum 7. September steigt das 34. Dreschfest in Loitzschütz mit seiner 32. Trabi-Rallye, so heißt es in einer Mitteilung von Wolfgang Reinhold. Der über 35-köpfige Dreschfestverein im 110-Seelen-Dorf Loitzschütz rüstet sich für den Höhepunkt des Jahres. Das zum regionalen Besucher-Magneten gewachsene Heimatfest bietet volkstümliche Offerten wie Lampionumzug und Feuerwerk, Handwerkerdorf, Rummel, Party-Dance mit der Halleschen Band Joe Eimer & die Skrupellosen (Freitag, 5. September, 20 Uhr) als auch zweitägige motorsportliche Action mit dem DDR-Kult Trabant.

Zum 32. Mal heißt es am 6. und 7. September unmittelbar neben dem Festplatz auf dem Stoppelfeldkurs: Trabi go! Insgesamt 60 Rennpappe-Piloten, darunter sechs Frauen, aus drei Bundesländern haben gemeldet und ringen um Sieg und Platzierung. Dabei ist auch Titelverteidiger und Mitfavorit Thilo Wiemer vom Team Motorsport Burghardt. Die gastgebende Loitzschützer Mannschaft geht mit Daniel Grune (Sieger in 2023) Eric Hemmann, Michael Goltz, Chris Schulze, Lina Hemmann und Carsten Vogel an den Start. „Rund 150 frisch gepresste Strohballen, hunderte Gummi-Reifen und kilometerlanges Absperrband werden zur Sicherheit der Akteure und Zuschauer auf der Rennstrecke verbaut“ , verrät Rallye-Chef Christian Gentsch schon mal über die Vorbereitungen.