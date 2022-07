ZeitzMZ/ - Bei einem tragischen Unfall am Sonntagabend in Zeitz ist eine 35-jährige Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist die Frau in der Braustraße aus dem Fenster gestürzt, als sie im ersten Obergeschoss versucht hat, ein Kleidungsstück von der unter dem Fenster angebrachten Markise zu angeln. Die 35-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.