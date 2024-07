Sibylle Jenke ist Inhaberin von Uhren & Schmuck Jenke in der Wendischen Straße. Wie sie zu ihrem Unternehmen kam und warum sie immer noch Spaß an ihrer Arbeit hat.

30 Jahre Glitzer und Glanz in Zeitz

Nicht mehr aus dem Zeitzer Stadtbild wegzudenken ist das Geschäft von Sibylle Jenke in der Wendischen Straße.

Zeitz/MZ. - Blumensträuße auf dem Tresen, mit Liebe gestaltete schillernde Präsente und ein Pulk farblich harmonierende Luftballons – Sibylle Jenke feiert in diesen Tagen den 30. Geburtstag ihres Schmuckladens in der Wendischen Straße in Zeitz.