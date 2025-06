Das Unesco-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe baut sein Partnernetzwerk aus. Wofür zwei Betriebe ausgezeichnet werden und was das für die Region bedeutet.

Zwei neue Partner im Biosphärenreservat: Warum das für Wörlitz so wichtig ist

Wörlitz/Dessau/MZ - Das Partnernetzwerk des Unesco-Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe ist um zwei tourismusnahe Betriebe reicher: Am Dienstag wurden im Wörlitzer Park das Hotel 7 Säulen aus Dessau und die Touristinformation Gartenreich Dessau-Wörlitz offiziell in das Netzwerk aufgenommen. Die feierliche Übergabe der Urkunden fand im historischen Park an der St.-Petri-Kirche statt.

Hotel 7 Säulen in Dessau setzt auf Regionalität und Nachhaltigkeit

„Beide Einrichtungen engagieren sich für Nachhaltigkeit, Regionalität und Umweltbewusstsein im Tourismus“, sagte die Sachbearbeiterin Raphaela Groh. Für das Hotel 7 Säulen nahm Geschäftsführer Ralf-Peter Weber die Auszeichnung entgegen.

Das Drei-Sterne-Haus mit 40 Betten und sieben Mitarbeitern wurde im Jahr 1993 eröffnet und im vergangenen Jahr modernisiert. „Wir haben ein nahezu regionales Frühstücksbuffet. Durch solche Maßnahmen ist man automatisch in Kontakt“, sagte Weber.

Touristinformation Gartenreich Dessau-Wörlitz engagiert sich für umweltbewussten Tourismus

Auch die Geschäftsführerin der Welterbezentrum gGmbH, Daniela Borngräber, betonte die Bedeutung der Kooperation. Die Touristinformation im Wörlitzer Park vermittelt Gästen die Geschichte und Besonderheiten des Gartenreichs Dessau-Wörlitz. „Die enge Verbindung zwischen Gartenreich und Biosphärenreservat verdient mehr Sichtbarkeit“, sagte Borngräber. Die neue Partnerschaft sei dafür ein wichtiger Schritt.

Die Zertifizierung als Partnerbetrieb gilt zunächst für zwei Jahre. Danach folgt eine Rezertifizierung, bei der von dem Vergaberat geprüft werde, ob die Kriterien weiterhin erfüllt werden.

Kooperation stärkt nachhaltige Entwicklung des Kulturerbes

Das länderübergreifende Partnernetzwerk des Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe vereint inzwischen in fünf Bundesländern mehr als 180 Betriebe aus elf Branchen – darunter Tourismus, Landwirtschaft, Handwerk und Bildung. Alle setzen sich für nachhaltiges Wirtschaften und den Schutz der Natur- und Kulturlandschaft ein.