Wörlitz/MZ. - Wenn Menschen unter Brücken kriechen, an Mauern oder Bäumen suchen, dann sind sie meistens in Sachen Geocaching unterwegs. Die Schatzsuche feiert gerade seinen 25. Geburtstag. Das nimmt das Landesverwaltungsamt zum Anlass, seine zehn Geocaching-Touren vorzustellen, die im Internet zu finden sind. Sie drehen sich um die Themen Denkmalschutz, Naturschutz und Wasser. Eine davon führt durch den Wörlitzer Park.

Sieben Städtetouren

„Diese Touren bieten nicht nur spannende Herausforderungen, sondern auch die Möglichkeit, die Schönheit unserer Region zu entdecken und dabei so einiges über unsere Denkmäler und die Natur zu lernen“, erklärt der Präsident des Landesverwaltungsamtes, Thomas Pleye. Insgesamt sieben Städtetouren unter anderem in Bernburg, Eisleben, Magdeburg und Köthen mit Denkmalschutzschwerpunkt und drei Naturtouren in Halle können absolviert werden. Die Touren weisen auf bekannte und weniger bekannte markante Gebäude in den Städten und die vielfältigen Aktivitäten zum Erhalt der Denkmäler hin.

Alle, die sich auf Caching-Tour begeben wollen, finden eine Anleitung und die notwendigen Informationen zu den einzelnen Touren unter lvwa.sachsen-anhalt.de/projekte/geocaching. Entwickelt wurden die Touren innerhalb des Schulprojektes des Landesverwaltungsamtes „Verwaltung macht Schule“. Die Denkmaltouren entlang bekannter und weniger bekannter Denkmäler entstanden mit Unterstützung des Referates Denkmalschutz des Amtes. Daneben gibt es noch eine Tour zum Thema Naturschutz und zwei zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie, die von den zuständigen Referaten gemeinsam mit Studenten der Martin-Luther-Universität entwickelt wurden. Die Naturschutz-Tour widmet sich der Revitalisierung von Kohleabbaugebieten Heidesee in Halle. Mit der Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie befassen sich die Geocaching-Touren auf der Peißnitzinsel und rund um die Saale in Halle.

„In nächster Zeit locken verlängerte Wochenenden und hoffentlich schönes Wetter auch in Sachsen-Anhalt wieder verstärkt nach draußen. Egal, ob Sie ein erfahrener Geocacher oder ein Neuling sind, unsere Touren sind so gestaltet, dass sie für alle Altersgruppen und Erfahrungsstufen geeignet sind“, wirbt Pleye um Nutzer.

Mit einem Quiz

Wer seine Suchergebnisse gern schwarz auf weiß besitzen wolle, könne außerdem jeweils die einzelnen Touren ausdrucken. Die Interessenten können auf eigene Faust die Projekte erkunden. Darüber hinaus hat das Landesverwaltungsamt ein Quiz erstellt, welches für die Routen genutzt werden kann. Hier können Nutzer vor Ort Fragen beantworten.

In Wörlitz sind zum Beispiel das Gotische Haus, die Weiße Brücke, der Venustempel, die Kettenbrücke, das Monument, die „Goldene Urne“, das Wachhaus zum Pferde, das Pantheon sowie die Insel Stein Ziele der Geocaching-Tour.