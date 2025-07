Simson-Gruppe aus Raum Querfurt Was „Die Gemischten“ an gemütlichen Feierabendrunden schätzen

„Mopedfahren verbindet“, sagen „Die Gemischten“, eine neugegründete Gruppe von Simson-Liebhabern aus der Ecke Querfurt. Den rund 20 Mitgliedern geht es um entspannte Feierabendrunden oder auch mal um eine Schönwetterausfahrt am Wochenende. Was die Mitglieder an ihrer im letzten Jahr gegründeten Gruppe schätzen.