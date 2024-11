Ein Mann verwechselte in Wittenberg das Brems- mit dem Gaspedal, sodass es zum Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug kam.

Zusammenstoß in Wittenberg: Gas-mit Bremspedal verwechselt

Ein Mann hat in Wittenberg Gas- mit dem Bremspedal verwechselt.

Wittenberg/MZ - Am 20. November befuhr eine 59-jährige Mazda-Fahrerin um 09.40 Uhr in Wittenberg die Kupferstraße aus Richtung Fleischerstraße kommend in Richtung Mittelstraße, als plötzlich ein 48-jähriger Ford-Fahrer aus einer Ausfahrt herausfuhr.

Die Mazda-Fahrerin versuchte, den Ford-Fahrer durch Hupsignal zu warnen. Dieser erschrak jedoch und verwechselte in der Folge das Brems- mit dem Gaspedal, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge und zu Sachschaden kam. Verletzt wurde niemand.