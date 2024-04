Nudersdorf/MZ - Nach Angaben des 63-jährigen Auto-Fahrers befuhr er am 15. April um 9 Uhr in Nudersdorf die Dobiener Straße aus Richtung Gartenstraße kommend in Richtung Pülziger Straße, als ihm ein Pedelec-Fahrer zügig auf der abschüssigen Straße entgegenkam.

Zunächst sei er weit rechts am Fahrbahnrand gefahren, aber plötzlich soll er immer weiter nach links gekommen sein. Daraufhin habe der 63-Jährige angehalten. In der weiteren Folge fuhr der Radfahrerin in den bereits stehenden Pkw, überschlug sich und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der 26-Jährige wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Auto-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.