Am Valentinstag gibt es einen ersten Aufschlag für das Stadtfest „Luthers Hochzeit“. Was sonst noch alles auf dem Programm steht in diesem Jahr in Wittenberg.

Zum 30. Mal „Luthers Hochzeit“: Start mit einer Botschaft der Liebe

Wittenberg/MZ. - 2026 wird, einmal mehr, ein Jahr der Jubiläen in Wittenberg. Es gibt mindestens derer drei: Zum 30. Mal wird das Stadtfest „Luthers Hochzeit“ gefeiert. Wirklich, die Party findet statt, das versichern all jene, die mit der Vorbereitung in Verbindung stehen. Anderslautende Gerüchte, gestreut zum Beispiel von Künstlicher Intelligenz, seien Unsinn.