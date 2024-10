Der Mühlgraben führt in Griebo mittlerweile schon im zehnten Monat kein Wasser mehr. Nun ist zur Verwunderung der Anwohner der Bachdurchlass an der B187 zugemauert.

Zugemauerter Mühlgraben: Anwohner kämpfen um Wasser und Mühle in Griebo

Griebo/MZ - Rolf Mentz spricht von einem Schildbürgerstreich. Gemeinsam mit seiner Gattin ist der Senior im Begriff aus Lüneburg nach Griebo umzusiedeln. „Wir haben das ehemalige Elternhaus meiner Frau zurückgekauft“, erklärt er. Das Grundstück des Ehepaares liegt an der B 187 und grenzt direkt an den Mühlgraben. Vor etwa vier Wochen kommt Mentz zunächst aus dem Staunen nicht heraus, denn ein Bautrupp beschäftigt sich mit der Brücke an der Bundesstraße, da die Fahrbahn sich absenkt. Laut seinen Schilderungen wird die Bachunterführung kurzerhand beidseitig halbwegs zugemauert. „In der Woche darauf erfolgt dann die komplette Schließung sowie die Verfüllung des Bachdurchlaufes mit einer betonähnlichen Flüssigmasse“, erzählt der Senior von seinen Beobachtungen.