Wittenberg/MZ. - Nach einem Verkehrsunfall am 8. November um 06.48 Uhr sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Demnach stand ein 23-jähriger VW-Fahrer am T-Stück bei Rot zeigender Lichtzeichenanlage als erstes Fahrzeug in der linken Linksabbiegespur der B 187 aus Jessen kommend mit der Absicht, nach links auf die B 2 in Richtung Leipzig abzubiegen. Ein 53-jähriger Hyundai-Fahrer stand direkt daneben in der rechten Linksabbiegespur. Als die Lichtzeichenanlage auf Grün schaltete, fuhren beide Fahrer an. Während des Abbiegevorgangs kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge und zu Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Zeugen, die Angaben zum genauen Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491 / 4690 oder per Mail an [email protected] zu melden.