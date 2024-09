Empfehlungen fürs Wochenende: Konzert zum Ende der Sommermusiken in Wörlitz. Konzerte zum Start der Theatersaison in Wittenberg und Dessau. Ausstellung in Coswig im Simonetti-Haus.

Zahlreiche Veranstaltungen am Wochenende in Wittenberg

Wittenberg/MZ. - Der Sommer nimmt kein Ende. Auch wenn aufgrund der anhaltend hohen Temperaturen an diesem Wochenende eher Baden angesagt sein dürfte, laden Veranstalter ein, sich zu ihnen auf den Weg zu machen. Hier einige mögliche Ziele:

Künstlerin Monika Müller stellt in Phönix-Theaterwelt aus

Am Sonntag, 8. September, wird in der Phönix-Theaterwelt um 18.30 Uhr eine Ausstellung der Künstlerin Monika Müller eröffnet. Müller, die 1955 in Coswig geboren wurde, lebt noch immer in dieser Stadt. Vor 15 Jahren hat sie durch persönliche Umstände begonnen zu malen. Unter allen Techniken war für sie dabei die uralte Pergamentmalerei am spannendsten. So entstand in Kombination von Pergamentkunst und Mandala ihre Bilderserie „Afrika“, die nun in der Phönix Theaterwelt ausgestellt wird.

Lissi und Herr Timpe gastieren in der Phönix-Theaterwelt in Wittenberg

Zuvor sind Lissi & Herr Timpe mit „Du gehörst zu mir. Die schönsten Schlager aller Zeiten“ zu erleben. Sie bringen die größten Gassenhauer der 20er bis 70er Jahre, bunt und aufwendig in Szene gesetzt, mit Zauber- und Tanzeinlagen, zahlreichen Choreographien und der humorvollen Conference, für die die beiden Ausnahme-Entertainer seit zehn Jahren beim Publikum beliebt sind. In ihrer neuen Show interpretieren Lissi & Herr Timpe nicht nur die unvergessenen Klassiker von Marlene Dietrich und Heinz Rühmann bis Marianne Rosenberg und Udo Jürgens, sondern wagen auch spannende Experimente: Wie würde „Atemlos“ wohl klingen, hätte es bereits Caterina Valente in den 1960er Jahren gesungen? Das Programm beginnt in der Theaterwelt um 16 Uhr.

Ausstellung „Musenrausch V“ beginnt im Simonetti-Haus in Coswig

Am Sonntag, 8. September, gibt es um 14.30 Uhr in Coswig eine Vernissage im Simonetti-Haus. Das Kunst-Ausstellungsprojekt Musenrausch V des Fördervereins für Kunst und Kultur Coswig bietet eine farbenfrohe Vielfalt an Gemälden und Skulpturen von Künstlern der Region im historischen Gebäude in der Zerbster Straße 40. Pro Künstler sind laut Ankündigung drei Werke zu sehen. Zu den Ausstellenden gehört der international aktive Flow-Künstler Pietschiny aus Coswig. Er präsentiert zum Beispiel mit dem Gemälde „König der Seelen“ magische Momente des Friedens.

Anhaltisches Theater in Dessau mit Opernarien und Operettenschlagern

Für Liebhaber von leidenschaftlichen Opernarien und eingängigen Operettenschlagern präsentiert das Anhaltische Theater Dessau traditionell ein buntes Konzertprogramm zu Beginn seiner neuen Spielzeit. Konzertstart ist am Sonntag, 8. September, um 15 Uhr im Großen Haus. Getreu dem Motto „Ich hätt’ getanzt heut Nacht“ rücken beliebte Stücke tänzerischen Charakters in den Vordergrund des Konzerts. Da darf der berühmte „Tanz der Stunden“ ebenso wenig fehlen wie ein feuriger Tango oder ein schwungvoller Walzer. Es wird unter anderem Musik von Amilcare Ponchielli, Emmerich Kálmán und Oskar Nedbal zu hören sein. Gesangssolisten wie Annika Boos (Sopran), David Ameln (Tenor) und Barıs Yavuz (Bariton) sowie die Anhaltische Philharmonie geben Premierenausblicke auf Puccinis „La Bohème“ oder Loewes „My Fair Lady“. Am Pult der Anhaltischen Philharmonie steht die Erste Kapellmeisterin Elisa Gogou. Zwei weitere Konzerttermine sind der 15. September um 16 Uhr und 27. September um 19.30 Uhr.

Karten sind an allen Vorverkaufsstellen des Anhaltischen Theaters, so auch in der Touristinformation Wittenberg, erhältlich.

Orgelkonzert in Wörlitz in der Kirche St. Petri

Am Sonntag, 8. September, erklingt in der Kirche St. Petri in Wörlitz das letzte Konzert in der diesjährigen Reihe Sommermusiken. Um 15 Uhr wird Kirchenmusikdirektor Frank Bettenhausen aus Rudolstadt an der Orgel zu hören sein. Bettenhausen spielt Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Johann Gottfried Walther sowie Johann Sebastian Bach, aber auch eine Komposition des international bekannten Organisten Naji Hakim und von Robert Jones. Dieser Sonntag ist übrigens der „Deutsche Orgeltag“, der seit 2017 gefeiert wird, dem Jahr, in dem Deutschlands Orgellandschaft, Orgelbau und die Orgelmusik als weltweit einmaliges Erbe als Unesco-Weltkulturerbe anerkannt wurde.

Der Eintritt kostet zehn Euro.